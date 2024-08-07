韩联参：北韩垃圾气球火灾原因在于发热计时器

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韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部(简称“韩联参”)就推测北韩垃圾气球起火的原因时表示，其可能是"发热计时器"引起的事故，目前正在寻找预防对策方案。韩联参10日在国防部例行记者会上表示，北韩气球上的发热计时器在启动将气球与装载物分离的电热丝的过程中可能发生火灾。据韩联参透露，悬挂在气球下面的塑料袋里装有垃圾等装载物，塑料袋上贴着用于烧毁塑料袋而把垃圾掉落的发热计时器。该计时器是经过一段时间后对塑料袋加热的装置、与引爆装置不同。韩国军方认为，原来是在空中烧毁塑料袋，一旦降落到地面而启动发热计时器，装载的纸张等可能会着火。韩联参宣传次长李昌贤(音译)表示，目前还没有确认垃圾气球是否具有易燃性，但到目前为止尚未发现爆炸物的迹象。韩国国防部表示，消防部门、警察、军队从北韩放飞开始就一直予以关注。对于可能发生灾害的地区，军队和警方正在合作，为将损失降到最低而在寻求必要的预防措施。据悉，9日上午，京畿金浦市某工厂的屋顶上发现了北韩气球上的装置和疑似残骸的物体。该工厂本月5日发生火灾，消防部门正在调查火灾原因时发现了相关物体。除此之外，在京畿道高阳多家住宅和坡州山林等地区发生了被推测为由北韩气球装置引起的火灾。