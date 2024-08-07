北韩公开12轴新型移动式导弹发射架

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韩国国际广播电台报道：有分析认为，北韩随着公开12轴24轮的新型移动式导弹发射架(TEL)，以此展示新的洲际弹道导弹(ICBM)的开发情况。北韩官方媒体朝鲜中央通讯社8日报道说，金正恩国务委员长现场视察了第二经济委员会下属的国防工业企业，并公开了金正恩委员长右手搭在导弹发射架的照片。从照片上看，该发射架的轮子为12轴，北韩公开12轴导弹发射架尚属首次。此前，北韩公开的导弹发射架中，车轮最多的是装载火星-17型洲际弹道导弹（ICBM）的发射架，是11轴22轮。使用固体燃料的火星-18型使用了9轴18轮导弹发射架。这是因为火星-17型的导弹长度为23米，比20米左右的火星-18型稍长些。武器系统专家分析认为，导弹发射架的车轮数量增加，暗示了车轮上面装载的导弹长度增加，以确保更长的射程或增加弹头重量，提高杀伤力等。有分析认为，比起前一天公开的装载火星-17型导弹发射架车辆，更接近与搭载火星-18型的导弹发射架。有鉴于此，北韩有可能正在开发增加火星-18型导弹长度或弹头重量的改良型导弹。北韩如此公开12轴车轮导弹发射架，可以解读为北韩是为了展示自身的导弹能力，向韩国和美国施压。但也有人士指出，仅凭相关照片评价北韩的导弹能力还为时尚早。韩国军方相关人士对此表示，韩美情报部门正在继续分析。仅凭照片判断还不够，这仅仅是北韩为展示导弹进行了改良等、还需进一步观察。