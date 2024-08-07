国民力量党党鞭：难以调整2025年度医大扩招方案

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韩国国际广播电台报道：国民力量党党鞭秋庆镐就医疗界作为朝野议政协议体参与条件而提出的取消2025学年度医大扩招计划时表示，很难进行重新调整。秋庆镐党鞭10日在国会对策会议结束后与记者见面。当被问及，即使不是废除2025学年度医大扩招方案，是否还有部分调整余地时回答说，正如大家所知，高考报名工作已从9日开始进行，若取消扩招，考生和学生家长势必会出现很大的混乱，目前很难重新调整2025年医大的扩招方案。对于医疗界部分人士主张总统道歉和更换保健福祉部长官和次官时，秋庆镐表示，现在是通过与医疗界沟通的朝野议政协议体讨论现实性医疗改革方案的阶段，目前不适宜讨论道歉和责任等人事措施。对于能否全面重新讨论2026年以后的医大扩招方案，秋庆镐表示，2026年的医大扩招问题，正如不久前所说的，可以从起点重新讨论。所以医疗界必须积极参与、开诚布公地讨论扩招和医改方案。秋庆镐表示，希望医疗界尽快与朝野议政协议体合作，政府和执政党能够重新讨论包括2026年度医大扩招在内的医疗改革方案，政府已明确地阐明了这一立场。通过一起讨论，集思广益。国民力量党党鞭秋庆镐强调说，我们已经打开了所有的可能性，在进入对话之前提出条件的话，对话本身就无法进行。既然说好从起点重新讨论，希望能一起沟通，找出建设性且富有成效的方案。