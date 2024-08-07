Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：旨在探讨军事领域人工智能(AI)应用原则和规范的“2024年军事领域负责任人工智能峰会(REAIM)”在首尔闭幕。与会国发表了核武器相关决定应由人类而不是由AI管控的宣言。继去年荷兰之后，今年在首尔举行的“2024年军事领域负责任人工智能峰会(REAIM)”共有96个国家代表参加。其中有61个国家采纳了会议结果文件《行动蓝图(Blueprint for Action)》。与会国在相关文件中表示，人工智能在以“无核武器世界”的最终目标为前提下，对于提供和实施有关核武器的主权决定相关信息而必须采取的所有行动方面，维持人类的控制和介入至关重要。该文件还强调，有必要防止包括国家及恐怖集团在内的非国家行为者利用人工智能技术扩大大规模杀伤性武器的行为。与此同时，为防止“不负责任的行为方”获得或误用军事领域的人工智能力量，必须制定强有力的控制和安全措施。与会国代表认为，人工智能用于军事用途可以带来状况感知和精密、高效等多种优点，有助于维持和平，同时也承认设计上的错误或偏见带来的非故意性结果、以及恶意利用技术、军备竞赛、扩大纠纷等副作用。有鉴于此，与会国家同意应用人工智能的结果应由人类而不是机器来负责，并利用该技术遵守国内法和国际法的标准等。该文件虽然不具备法律约束力，但预计会对国际社会制定人工智能有关规范的程序产生影响。作为会议共同主办国之一的韩国政府将以上述会议结果文件为基础，在联合国大会上推进后续讨论工作。虽然以色列、中国等35个国家参加了本次峰会，但没有签署结果文件。军事领域负责任人工智能峰会(REAIM)自去年在荷兰首次举行后，此次是第二次举行。为期两天的会议从9日开始在首尔举行，由韩国、荷兰、新加坡、肯尼亚、英国共同主办，96个国家代表团和民间团体、学者与会。