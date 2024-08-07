韩8月就业人数增加12.3万人 “休息”人口创同月最多

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韩国国际广播电台报道：8月韩国就业人口同比增加12.3万人，连续两个月增加10万余人。放弃求职的非经济活动人口中，没有特别理由而处于“休息”状态的人口连续六个月增加，创下同月最高水平。据韩国统计厅11日发布的《2024年8月雇佣动向》资料显示，8月15岁以上年龄的就业人口为2880.1万人，同比增加12.3万人。就业人口增幅今年1月(38万人)和2月(32.9万人)分别维持在30多万人的水平，但5月和6月下降至10万余人。7月略有改善，增加17.2万人，8月也增加10万余人，但未能实现今年年初的增幅。从各行业来看，信息通信业(10.1万人)和专业科学及技术服务业(9.4万人)的就业人口大幅增加，保健社会服务业也增加6.3万人。相反，建筑业(-8.4万人)和批发零售业(-5.5万人)的就业人口则有所减少。就业率(15岁以上)为63.2%，同比增加0.1个百分点。据统计，非经济活动人口较去年同期增加4.8万人，达1621.1万人。没有特别原因不从事经济活动的“休息”人口为256.7万人，同比增加24.5万人，这是自2003年开始进行相关统计以来，以8月为基准最高值。“休息”人口连续六个月保持增长势头。按年龄段来看，60岁以上“休息”人口增加14.5万人，增幅最大，20岁年龄段增加5.4万人。