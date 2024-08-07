尹锡悦：确立韩国作为代表印太地区网络演习中心的地位

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，作为代表印太地区的国际网络防御演习中心，将确立韩国的国际地位。尹锡悦11日上午出席在首尔国际会展中心（COEX）举行的国际网络防御演习“APEX（Allied Power EXercise）2024”时表示，韩国是持续发展防御能力和安全体系的网络安全强国，长期以来应对了北韩等敌对势力的网络攻击。国际网络防御演习是“韩国网络峰会（Cyber Summit Korea）”的主要活动之一，由韩国国家情报院和国家安全技术研究所共同主办，旨在探讨国际社会合作应对网络威胁的方式。尹锡悦今年7月在北约峰会上曾承诺韩国将举行首次的国际网络防御演习。尹锡悦针对北韩的行径表示，极权主义国家背后的黑客组织和网络犯罪组织利用高度化的技术，展开了更加多样和精细的攻击。如果网络攻击对主要机构或核心基础设施造成致命打击，将严重威胁国家和国民的安全。尹锡悦说，世界各国正在摆脱以本国为中心的防御概念，转变为基于国际联盟积极应对网络威胁的主动型网络安全。通过此次活动，韩国将与世界分享力量和经验，为维护人类的安全和繁荣做出积极贡献。尹锡悦在开幕式结束后参观了国家情报院的网络攻击探测和应对过程演示，并鼓励了相关人员。