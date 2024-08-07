韩国国会对政府质询进入第三天 聚焦经济领域

韩国国际广播电台报道：韩国国会10日就外交、统一、安全领域进行了对政府质询，11日进行经济领域的对政府质询。国务总理韩德洙、副总理兼企划财政部长官崔相穆、科学技术情报通信部长官刘相任、农林畜产食品部长官宋美玲、产业通商资源部长官安德根、国土交通部长官朴庠禹、海洋水产部长官康徒衡、中小风险企业部长官吴英珠（音译）等官员出席了会议，回答朝野议员的质询。在野党议员将集中质疑明年度预算案和家庭负债等面临困境的民生经济状况、税收亏损等问题。国会将于12日就教育、社会、文化领域进行对政府质询。10日，朝野在外交、统一、安全领域的对政府提问中，就尹锡悦政府的对日政策等展开了激烈争辩。执政党国民力量党主张，韩日关系在文在寅政府时期针锋相对，如今已恢复正常；在野党方面则指出，政府人士具有“亲日倾向”。国民力量党议员尹相现表示，尹锡悦为上届政权恶化的两国关系打开了突破口，两年来与日本首相举行了12次会晤，迎来了韩日关系的大转型期，而在野党却批评和诋毁这一点，并煽动民众与日本对抗，令人惋惜。国家安保室第一次长金泰孝近期接受采访时提出了对新右派(The New Right)的看法。共同民主党议员郑东泳对其提出了质疑。金泰孝表示，如果日本否认过去历史问题，对过去一概不认错，我方当然需要严肃追究，寻求变化，但重要的是日本是否诚心诚意，我方应该考虑到，勉强要求日本道歉是否有助于改善两国关系。对此，郑东泳指出，此人主张韩国大法院判决日企应向强征劳工受害者进行赔偿是错误的，主张韩半岛发生紧急情况时日本自卫队应该自动介入。此人一再作出日本右派主张，为日本辩驳，应立即将此人从国家安保室赶出去。