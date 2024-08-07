经济副总理崔相穆：“必须以警戒意识稳定管理家庭债务”

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官崔相穆在12日召开的经济部门部长级会议上表示，必须具备警惕意识，更加稳定地管理家庭债务。崔相穆副总理表示，6月以后住宅交易增加情况已通过时差反映出来。以住宅抵押贷款为中心，家庭贷款出现增加趋势。他对物价问题表示，目前消费者物价为2%，达到了目标水平。以水果类和畜产品为中心的旺季产品价格也通过扩大供应、打折支援等呈现下降趋势。崔相穆说，在中秋节即将到来之际，由于酷暑等原因，蔬菜类等部分商品价格依然很高。因此，政府将竭尽全力增加供应等，以此来稳定价格。他对于韩国经济表示，由于坚挺的出口强劲，韩国经济正在持续恢复。但是在内需方面，因各领域的恢复速度存在差异，内需恢复速度相对来说缓慢一些。他还表示，将通过各部门的针对性支援，致力于加快经济复苏。崔相穆表示，作为加快经济复苏政策的一环，政府为搞活投资，决定从本月开始由政府相关部门次官联合启动"扩大投资快车"程序，以了解投资现场的困难事项。从下个月开始，以六大经济团体(韩国经济人协会、韩国经营者总协会、大韩商工会议所、韩国贸易协会、中小企业中央会、韩国中坚企业联合会)为开端，与主要企业和各行业协会代表会晤，商讨刺激投资的方案。崔相穆副总理表示，将定期召开刺激投资的部长级会议，谋求企业、地区、建设投资等多种投资对策方案。同时，为了让小工商业者尽快融入经济复苏趋势，通过所谓的"金融支援三件套"项目，截止到上周，共提供了2413亿韩元的资金援助。并从本月开始将正式执行8月以后的申请项目。另外，从12日开始，政府将通过“新出发基金”扩大债务调整对象范围。