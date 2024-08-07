北韩在中俄联演期间发射弹道导弹 疑似超大型火箭炮

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韩国国际广播电台报道：12日，北韩向东海发射数枚短程弹道导弹（SRBM）。据韩国联合参谋本部消息，军方于当天上午7时10分许发现了数枚从平壤向东海发射的短程弹道导弹。联参表示，导弹飞行360余公里后坠入东海。当天北韩发射了3-4枚导弹。据日本防卫省观测，北韩从当天上午约7时10分起连续发射了4分钟，导弹最高高度约为100公里。位于平壤以东360公里处的咸镜北道吉州郡近海无人岛经常被北韩用作短程弹道导弹目标。若发射架朝南，导弹射程可覆盖首尔、大田等大城市，以及鸡龙、群山等主要军事设施所在城市。军方认为，综合飞行距离、高度和多枚同时发射的情况来看，北韩此次发射的很有可能是超大型火箭炮（KN-25）。军方有关人士指出，北韩此举有可能是对韩美双龙训练的抗议，或者是为出口俄罗斯进行性能测试。另有意见指出，中国和俄罗斯本月11日至17日举行联合军演，北韩此举或意在显示其主动参与联演。此次中俄联演为大规模演习，俄方派出400余艘舰艇、120余架军机和9万人参演，中方4艘舰艇、15艘飞机参演。专家指出，俄罗斯仅公布了中国参演的消息，并未提到其他国家，不过无法排除北韩参加的可能性。联参表示，军方与美国、日本方面紧密共享北韩发射导弹有关情报，目前正对导弹具体参数进行综合分析。北韩发射导弹是严重威胁韩半岛和平稳定的挑衅行为，我方对此提出强烈谴责。这是北韩自7月1日以来，时隔73天再次发射弹道导弹。7月1日，北韩发射搭载重型弹头的战术弹道导弹，并宣称该月内将再次试射，不过最终食言。此后韩美进行了大规模联演，而北韩的反应相对平静。有分析认为，金正恩政权正集中精力展开7月底洪灾后的重建工作。不过北韩于本月4日至8日连续向韩国投放垃圾气球，再加上此次射弹，意见指出，北韩或重新展开挑衅行动。联参表示，我军基于稳固的韩美联合防卫态势，密切关注北韩的各种活动，保持可压倒性应对任何挑衅的能力和态势。