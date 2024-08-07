北约军事委员会主席：北约作战地区有限 恐难军事干预韩半岛

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韩国国际广播电台报道：北约军事委员会主席罗布·鲍尔表示，尽管韩国和北约正扩大合作，但是若韩半岛发生紧急情况，北约恐怕很难进行军事干预。鲍尔11日在首尔乐天酒店接受韩联社采访。当被问及韩半岛发生紧急情况时北约是否能进行军事干预，他表示，北约的作战地区原则上限定于北大西洋、欧洲、北极、黑海和地中海等。鲍尔还表示，若联合国不批准任务、且32个成员国未就接受韩国的要求达成一致，军事干预行动将受到限制。对于北约会否在印太地区进行军事训练，鲍尔表示，北约将在作战地区进行训练，印太不属于作战地区，几乎不可能展开军事训练。不过他指出，北约可以向在该地区进行的训练派遣观察员，且已有北约成员国单独与韩国进行训练。若韩国向北约作战地区派遣军舰，将可参加北约的训练。鲍尔还就持续与俄罗斯保持密切军事关系的北韩指出，北韩摆脱了孤立，帮助安理会常任理事国俄罗斯，承担起了提供弹药、乃至劳动力的新角色。鲍尔说，俄罗斯从北韩处获得了火箭炮和导弹，但是我们不清楚他们给予了何种回报，有可能是常规武器、核武器，也有可能是更先进的某种武器系统。从这一点来说，韩国面临的危险将加剧。北约为遭到俄罗斯侵略的乌克兰提供援助，韩国也向乌克兰提供排雷设备、防弹服等防御性军用物资。不过有意见指出，韩国应援助杀伤性武器。对此，鲍尔表示，军援是一个国家的主权性决定，任何人都无法对援助程度说三道四。