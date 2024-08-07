今年前7个月韩财政赤字为83.2万亿韩元 为历年第三高

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韩国国际广播电台报道：今年前7个月，我国管理财政收支出现超过83万亿韩元的赤字，为历年同期第三高。管理财政收支反映国家的总体收支情况。企划财政部12日公布的《月财政动向》8月号显示，今年1月至7月的国税收入为208.8万亿韩元，同比减少8.8万亿韩元。从各税目的情况来看来看，受消费增长、退税减少的影响，前7个月附加价值税同比增加6.2万亿韩元。受高利率带动利息所得税上升的影响，所得税同比增加1000亿韩元。不过法人税则同比减少15.5万亿韩元。去年企业业绩不佳的影响延续至今。证券交易税和关税也分别减少了4000亿韩元和1000亿韩元。前7个月的累计税外收入为18.4万亿韩元，同比增长1.1万亿韩元。同期基金收入为129.9万亿韩元，同比增长11.6万亿韩元。尽管税收减少，但税外收入和基金收入增长，使前7个月的总收入达到357.2万亿韩元，较去年同期增长3.9万亿韩元。总支出为409.5万亿韩元，较去年同期增长18.3万亿韩元。这主要受到了健康保险参保人补贴（增3.2万亿韩元）、退休工资（增1.2万亿韩元）、婴幼儿家长补贴（增1.1万亿韩元）支出增加的影响。反映实际财政情况的管理财政收支出现83.2万亿韩元赤字。管理财政收支从综合财政收支中扣除国民年金等四大保障型基金收支后得出。这较今年前6个月的管理财政收支赤字（103.4万亿韩元）有所改善，但较一年前增长15.3万亿韩元，为历年同期第三高，仅次于2020年和2022年。截至7月底，中央政府债务余额为1159.3万亿韩元，较前一个月增长13.4万亿韩元。