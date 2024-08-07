韩政府：内需呈温和复苏势头 各领域速度不同

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韩国国际广播电台报道：韩国政府强调，经济正连续5个月以出口为中心复苏，内需也出现恢复迹象。企划财政部在13日公布的《近期经济动向（绿皮书）》9月号中指出，景气物价进一步趋稳，以出口和制造业为中心的经济复苏势头稳健持续。企划财政部还指出，内需以设备投资、服务业为主出现复苏迹象，而各领域速度有所不同。政府维持了上月作出的“经济以出口和制造业为中心复苏”、“内需温和复苏”的评价，但同时指出各领域存在速度差，意味着出口向好带来的良性循环效果尚不充分。另外，政府连续5个月评价认为内需出现复苏迹象，与韩国开发研究院等外部机构存在差异。韩国开发研究院在本月9日公布的《经济动向》9月号中指出，尽管出口快速增长，但是高利率基调导致内需复苏延迟，经济改善受到掣肘。该机构已连续10个月做出内需疲软的评价。7月内需有关指标中，零售同比减少2.1%，这主要受到了消费者心理指数下滑2.8%的影响。受土木工程业绩低迷的拖累，建设投资也下滑了5.3%。不过服务业生产（2.2%）和设备投资（18.5%）呈现增长。服务业生产主要得益于高速公路通行量和车辆燃料销量的增长。在外部环境方面，政府指出，尽管贸易出现改善、主要国家货币政策基调转变，但各地区的恢复速度不同。政府还指出，俄乌战争、中东地区冲突扩大、主要国家经济衰退等外部不确定性仍然存在。