韩中日文化部长签署《京都宣言》 通过文化交流增进理解

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韩国国际广播电台报道：韩中日三国商定继续加强文化交流与合作。韩国文化体育观光部第一次官龙昊声12日在第15次韩中日文化部长会议上和日本文部科学大臣盛山正仁、中国文化和旅游部副部长张政签署了《京都宣言》。《京都宣言》强调通过文化交流与合作增进相互理解，强化三国面向未来的关系。《宣言》具体包括加强以未来一代为主的文化交流、通过文化扩大引领地区发展的东亚文化之都间的交流、扩大文化作为世界公共财产的角色、加强文化遗产保护与合作、扶持文化艺术人士应对文化领域数字转型的创作活动并保障著作人权利。三国部长还在会议上签署了旨在推进今年5月三国领导人宣布启动的“2025-2026文化交流年”的谅解备忘录。备忘录包括三国推进委员会组建等内容，制定了合作发掘三国国民可切身感受到的实质性文化交流项目的框架。三国指定韩国安城市、中国澳门特别行政区和湖州市、日本镰仓市为2025年东亚文化之都，各国部长向市长颁授纪念牌匾。另外，韩国与日本、中国分别进行了双边会谈。龙昊声在与日方的会谈上强调，佐渡矿山今年7月列入世界遗产名录，日方应履行在相川乡土博物馆开设展示设施、日本政府高级别人士出席佐渡矿山劳动者纪念仪式等日方承诺的后续措施。龙昊声与中方讨论了提振游戏、电影、流行音乐等文化产业交流和旅游交流的方案。