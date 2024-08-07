喜迎中秋 全球各地韩国文化院举办多彩活动

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韩国国际广播电台报道：韩国文化体育观光部13日表示，中秋佳节之际，全球25个国家的26家韩国文化院将举办丰富多彩的活动，向当地介绍中秋、展现韩国文化魅力。驻日本韩国文化院18日将同韩国文化振兴院在新泻举办“中秋庆典”，包括韩国电视剧放映会和原声音乐演出等环节。驻上海韩国文化院将在苏州举办韩中手工艺交流展示会“手工艺的语言”和“身边的K-国乐体验教室”；驻印度、越南、印度尼西亚韩国文化院将举办松年糕制作和分享活动。驻泰国韩国文化院准备了新国乐演出、中秋饮食体验等活动。驻新加坡、菲律宾、哈萨克斯坦韩国文化院将分别举办传统韩纸展示会、传统游戏体验等文化活动。驻华盛顿韩国文化院与史密森尼国立亚洲艺术博物馆合作举办“中秋家庭庆典”。驻洛杉矶韩国文化院在犹他州举行韩国文化庆典，介绍韩国饮食和文化。驻巴黎韩国文化院于13日至15日携手欧洲最大的亚洲主题博物馆吉美国立亚洲艺术博物馆举办“与吉美共度韩国中秋”活动，参观者可体验韩国传统游戏。驻德国韩国文化院举办“母亲的中秋餐桌”活动，曾是派遣德国护士的韩裔人士将参加。驻西班牙、波兰、匈牙利、瑞典、俄罗斯、土耳其韩国文化院也准备了韩国传统民俗游戏、韩服体验、节日饮食体验等活动。驻奥地利韩国文化院在以年轻人为对象的K-POP演出活动的基础上增加内容，举办适合全家共享的“韩国文化庆典”。驻尼日利亚韩国文化院计划面向当地体育业人士举办摔跤比赛。