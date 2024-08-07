北韩下月7日举行最高人民会议 讨论修宪等问题

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩将于10月7日召开最高人民会议，讨论修改宪法等问题。据朝中社16日报道，北韩15日在万寿台议事堂举行了最高人民会议常任委员会全体会议，会议一致同意10月7日在平壤召开最高人民会议第十四届十一次会议。这是北韩时隔9个月召开最高人民会议，会议将讨论社会主义宪法的补充和修改等问题。分析认为，北韩国务委员长金正恩今年年初作出新设领土规定、删除统一的修宪指示，内部研讨工作已完成。金正恩去年12月在劳动党全体会议上将南北韩关系定性为交战中的敌对国关系；随后今年1月要求修改宪法，新设领土、领海、领空条款，规定主权行使领域，并将有关统一的表述全部予以删除。除了修宪问题外，最高人民会议还将讨论《轻工业法》、《对外经济法》的审议和通过相关问题，以及《质量监督法》的执行、审查、监督、定型相关问题。当天举行的最高人民会议常任委员会全体会议由常任委员长崔龙海主持，会议通过了《社会主义物资交流法》和《公共建筑管理法》，并修改和补充了《道路交通法》和《对外经济仲裁法》。常任委员会副委员长姜润石、金虎哲和秘书长高吉先等最高人民会议常任委员会委员出席全会，内阁事务局以及各省、中央机关的相关干部列席会议。