尹锡悦慰问中秋假期坚守岗位的警察和消防队员

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦慰问中秋假期坚守工作岗位的警察和消防队员。尹锡悦说，我会全力支持穿制服的公职人员，若有不到位之处，请积极提出建议。总统办公室发言人郑惠全（音）15日通过书面形式的简报会表示，尹锡悦总统访问了首尔冠岳警察署和江西消防署，鼓励了中秋假期坚守工作岗位的警察和消防队员。尹锡悦首先访问了冠岳警察署，鼓励了正在开展中秋节特别治安活动的警察。冠岳警察署辖区内青年、女性单人户家庭占比居全国首位，去年全年112报警服务台接警量达14万起，民生治安需求极高。尹锡悦表示，我自上任以来就一直强调，军队、警察、消防员等穿制服的公职人员把自己的一切都奉献给国家，夯实了国家的根基。我们不能要求穿制服的英雄无条件地效忠于国家，而是要通过合理的回报等方式为他们提供支持。尹锡悦与冠岳警察署及地区队警员举行了座谈会，听取了警察署112治安综合状况室对112报警处理系统的说明。尹锡悦说，多亏各位在假期期间值班，国民才能安心地度过中秋佳节，我代表国民向在工作岗位上默默尽责的各位致谢。尹锡悦鼓励说，始终在国民身边打造安全社会的各位才是大韩民国真正的英雄，我会一直为在冠岳警察署服务的各位加油。尹锡悦还访问了江西消防署119综合情况室，鼓励了正在执行特别警戒任务的消防员。尹锡悦再次向消防员表示感谢。他说，由于各位的努力，地区居民才能安全地从事经济活动，欢度中秋小长假。为了让军队、警察、消防队员等公职人员的奉献得到合理回报，我将作出最大努力，谨代表国民向你们致谢。尹锡悦在查看电动汽车灭火设备时强调了应对电动汽车火灾的重要性，并要求彻底落实政府于9月6日发表的《电动汽车火灾安全管理对策》。