民调：尹锡悦支持率跌至27% 为就任以来最低值

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韩国国际广播电台报道：民意调查机构Realmeter16日表示，韩国总统尹锡悦的施政支持率创本届政府成立以来的最低值。《能源经济新闻》委托Realmeter本月9日至13日对全国2503名18岁以上选民进行的调查（可信度为95%、抽样误差为±2.0个百分点）显示，27%的应答者对尹锡悦施政给予肯定评价，比一周前下降了2.9个百分点，低于前一个最低值、2022年8月第一周的29.3%。Realmeter分析说，保守群体和支持群体的力量减弱是导致支持率创新低的原因。在野党持续就金建希女士有关问题和《蔡上兵特检法》提出质疑、中秋节物价高涨等也对民意造成了负面影响。68.7%的应答者对尹锡悦施政给予负面评价，较一周前上升2.6个百分点，创政府成立以来的最高值。此前的最高值是2022年8月第一周的67.8%。从各地区的支持率来看，釜山、蔚山、庆南（下降5.1个百分点），仁川、京畿（下降4.5个百分点），光州、全罗（下降4.0个百分点），大田、世宗、忠清（下降1.3%个百分点）均有所下滑。从年龄段来看，70岁以上（下降5.7个百分点）、60岁-69岁（下降4.7个百分点）、30岁-39岁（下降3.9个百分点）、20岁-29岁（下降3.1个百分点）、40岁-49岁（下降1.1个百分点）的支持率有所下降。按职业划分，农林渔业（下降9.8个百分点）、销售/生产/劳务/服务业（下降6.8个百分点）、个体经营（下降1.0个百分点）等有所下降，但学生（上升5.7个百分点）有所上升。另外，Realmeter于12日至13日面向全国1001名18岁以上成人进行的政党支持率调查（可信度95%，抽样误差±3.1个百分点）显示，国民力量党和共同民主党分别为33.0%和39.6%。与一周前的调查相比分别下降1.6个百分点和0.5个百分点。祖国革新党比之前的调查上升2.9个百分点，达到10.7%；改革新党上升0.1个百分点，达到4.2%。具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。