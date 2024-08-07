韩国职棒联赛首次开启千万观众时代

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韩国国际广播电台报道：深受欢迎和火爆的韩国职业棒球联赛有史以来首次开启千万观众时代。韩国棒球委员会（KBO）表示，15日全国4个球场总共有7.7084万人入场观赛，累计观众数为1002.0758万人，突破1000万大关。截至本月14日，职棒联赛共有994.3674万人入场，距离千万仅剩下5.6326万人。15日，光州起亚冠军球场（2.0500万人）、仁川SSG兰德斯球场（2.3000万人）、釜山社稷球场（2.2758万人）观众爆满，昌原NC公园有1.0826万人入场，累计观众数突破1000万人。今年职棒联赛平均每场比赛的观众数接近1.5万人（1.4934万人），票房持续攀升。职业棒球始于1982年，当年常规赛季240场比赛共有143.8768万人入场。1983年观众人数突破200万（225.6121万人），1990年超过300万（318.9488万人），1993年和1995年分别开启400万（443.7149万人）和500万（540.6374万人）观众时代。2000年代初期，职棒联赛虽然经历了观赛人数骤减等危机，但韩国棒球队在北京奥运会上成绩斐然，获得金牌。2008年观赛人数遂恢复至500万以上（525.6332万人），2011年和2012年分别突破600万（681.28万人）和700万（715.6157万人）。2016年，职棒联赛观众人数首次超过800万（833.9577万人），2017年观赛人数达到840.0688万人，创下新高。