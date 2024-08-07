韩国迎来酷热中秋 热带夜天数创新高

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韩国国际广播电台报道：中秋节（17日）大部分地区将出现酷热天气，白天气温超过30度，体感温度将达33度至35度。16日晚，大部分地区出现“热带夜”现象。首尔时隔三天再次出现热带夜，是实施气象观测以来出现时间最晚的一个热带夜。仁川和大田等地也刷新了相同的纪录。包括16日晚在内，济州和西归浦今年的热带夜天数分别增至71天和64天，继续刷新全年热带夜天数纪录。受今年第13号台风“贝碧嘉”登陆中国上海和在东海上空东移的高气压的影响，韩半岛刮起了高温多湿的东南风，17日酷暑天气仍然持续。预计首尔当天最高气温为31度，仁川为30度，大田、光州、釜山为33度，大邱34度，蔚山32度。除京畿东北部、江原、庆北东海岸、汉拿山等地，全国均发布了酷暑预警，发布预警地区的体感温度最高可达33度至35度。气象厅预计，高温天气将会持续一段时间。在中秋小长假过后的第一个上班日（19日）之前，气温将与17日持平；之后到21日为止，部分地区的白天气温将达到30度。从22日开始，最高气温超过30度的天气将减少，但超过常年气温的情况将持续到本月下旬。另外，台风也是一大变数。第13号台风“贝碧嘉”是引起近期酷暑天气的原因之一。而第14号台风“普拉桑”已形成，路径与“贝碧嘉”相似，将会起到向韩半岛注入高温多湿空气的作用。