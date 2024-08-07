为扩大出口 韩国对战斗机等主力武器实施技改升级

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韩国国际广播电台报道：为跻身全球四大军工强国之列，韩国政府正积极提升军工产业竞争力，持续对战斗机、坦克、自行火炮等主力武器进行军工技改，瞄准出口市场。据军工界17日透露，本月初在波兰举行的国际国防工业展览会（MSPO）上展出了韩国航空宇宙产业（KAI）多功能战斗机FA-50样机，样机的一些新颖装置吸引了人们的视线。波兰改进型FA-50安装了探管式（Probe）空中加油装置和300加仑（1135升）水平的外部油箱，这一特点在样机中得到了很好的体现。上述装置是内需型FA-50所没有的，将韩半岛领空设定为主要作战半径的内需型FA-50不需要空中加油，但出口到作战半径较大的国家，这种空中加油系统则不可或缺。韩国航空宇宙产业在政府的支援下进行了FA-50的军工技改，扩大了作战半径。2022年，该公司与波兰签订了价值30亿美元（约4万亿韩元）的48架FA-50出口合同，去年2月又与马来西亚签订了价值9200万美元（约1.2万亿韩元）的18架FA-50出口合同，在世界战斗机市场迅速崛起。国防技术振兴研究所表示，军工技改从2014年开始，到今年为止共在123个项目上投入了2075亿韩元，直接成果达3532亿韩元、系统出口间接成果达28.87万亿韩元。