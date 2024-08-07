第29届釜山国际电影节10月2日开幕 展映224部影片

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韩国国际广播电台报道：亚洲最大的电影庆典——第29届釜山国际电影节将于10月2日拉开帷幕。本届电影节将持续10天，共有来自63个国家的224部影片参展。开幕式和闭幕式作品的预售将从本月20日开始，普通上映作品的预售将于24日启动。不想错过热门影片的影迷今年也将展开激烈的预订竞争。最引人注目的是本届电影节开幕影片。开幕影片是由金相满执导、朴赞郁参与制作和编剧的奈飞（Netflix）影片《战，乱》。这是流媒体影片首次被选为开幕式影片，引发了热议。该片以壬辰之乱为背景，讲述朝鲜最高武臣家族的独子和与他一起长大的仆人之间的故事。二人从小亲密无间，长大后却以敌对关系再次见面。闭幕影片是由新加坡导演邱金海执导、法国演员凯瑟琳·德纳芙和日本演员竹野内丰等出演的影片《生后世》。德纳芙在片中扮演一位知名歌手，在日本演出时突然离世变成鬼魂，随后踏入生后的世界。电影节期间，观看世界级大师的作品或主要国际电影节获奖作品应该是最佳选择。最引人注目的电影是获得今年戛纳国际电影节金棕榈奖、由肖恩·贝克执导的美国影片《阿诺拉》。这是自2011年《生命之树》之后，美国电影首次获得金棕榈奖。该片讲述一个美国纽约的舞女与一个俄罗斯大亨的儿子相遇后冲动地结了婚，而当消息传到俄罗斯，男方的父母立刻赶到美国，想要拆散二人的故事。