北韩发起短程弹道导弹挑衅

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韩国国际广播电台报道：北韩18日发射了数枚短程弹道导弹(SRBM)。这是北韩对外公开用于制造核弹头的高浓缩铀设施后时隔五天进行的挑衅。韩国联合参谋本部(简称“韩联参”)透露，当天上午6时50分许铺捉到北韩在平安南道价川市一带向东北方向发射的短程弹道导弹(SRBM)。韩联参表示，北韩发射的导弹飞行了400公里，目前韩美两国正在对北韩导弹的具体参数进行精密分析。据悉，北韩在发射导弹时，立即被韩方捕捉并追踪、监视，与美国、日本方面密切共享相关信息，并保持万全的应对态势。北韩时隔六天再次发射弹道导弹，挑衅频率正在提高。此前，北韩于12日发射了短程弹道导弹(SRBM)超大型火箭炮(KN-25)。当时也利用六管发射台发射了多枚炮弹，展示了其同时打击的能力。北韩在7月1日发射短程弹道导弹后，因夏季水灾而一度停止弹道导弹挑衅。但随着今年11月美国大选临近，北韩似乎试图通过提高武力挑衅水平，展现其存在感。尤其是北韩在13日通过官方媒体的报道首次公开了用于制造核弹头的高浓缩铀(HEU)制造设施。与制造情况容易暴露在外的钚不同的是，高浓缩铀可以秘密生产。北韩可以在超大型火箭炮等短程弹道导弹上搭载核弹头。进入本月以来，北韩4至8日、11日、14至15日经常性地向韩国投放垃圾气球。