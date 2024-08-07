韩美联军司令部司令提名人：北韩核导发展是最大挑战

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩美联军司令部司令提名人泽维尔·布伦森日前将北韩的核、导武器项目进展定性为韩美联军司令部等面临的"最大挑战"，强调了意味着构建临战状态的"今夜就战(Fight tonight)"精神。布伦森当地时间17日在美国联邦参议院军事委员会举行的人事听证会上发言表示,北韩急速的核导力量提升与成倍扩大核武器的野心相结合，成为三个司令部面临的最大单一挑战。三个司令部是指布伦森经参议院批准正式就任后将担任司令的韩美联军司令部、驻韩美军司令部和联合国军司令部。布伦森强调指出，我了解韩国所面临的威胁，保障部署在韩半岛的所有军力持续保持准备状态是我的任务。最明确的是，我了解守护美国本土的必要性。布伦森表示，上任后将训练美军，使其能够应对抗争、危机、冲突等情况，并完善武器装备。他强调，我们要做的就是让伙伴国家感到安心，使其信任韩美核磋商小组(NCG)等现有协议机构，避免就韩国独自进行核武装等问题得到进一步讨论。布伦森就最近北韩公开铀浓缩制造设施一事表示，这是北韩试图在情报领域展开活动。他还表示，将与印度太平洋司令部、太平洋陆军司令部等紧密合作，为缓和威胁而采取应对措施。对于北韩、中国和俄罗斯的三边关系，他称这是"以利益交换为基础的关系"，并表示，最近北韩与俄罗斯的合作迅速发展，中国和北韩之间可能会出现裂痕，因此我们应该认识到我们所拥有的机会。他还强调，在印度太平洋司令部"构建自由开放的印度太平洋"的目标中，韩国和日本至关重要，并表示，韩美日三国关系将起到令志同道合的各国团结在一起的“吸铁石”作用。韩美联军司令部司令提名人泽维尔·布伦森在弗吉尼亚州汉普顿大学攻读政治学（学士）后，于1990年被任命为步兵军官。在34年的军队服役期间，布伦森在常规部队和特种作战部队担任了多项参谋和指挥职务，并参加了伊拉克、阿富汗等地的战争。