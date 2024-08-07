韩国敦促北韩释放六名被扣留韩国公民

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韩国国际广播电台报道：韩国在商讨违反国际法的任意拘留问题的联合国工作会议上敦促北韩立即释放其非法扣留的六名韩国公民。韩国驻日内瓦联合国代表部大使尹圣德当地时间17日在联合国日内瓦办事处举行的联合国人权理事会“与任意拘留问题工作组(WGAD)的对话”中表示，我们对在北韩发生的严重侵犯人权行为深表忧虑。任意拘留问题工作组是联合国人权理事会下属工作机构，受理对任意实施的不正当拘留事件的陈述报告并展开调查。该机构还通过对话等形式收集不正当拘留事件的相关信息。尹圣德表示，借此机会敦促尽快解决被北韩绑架者和未送还的国军俘虏问题。尹圣德对被强制遣返的脱北者遭到任意拘留的情况也表示了深切担忧，他指出，北韩应该停止这种惯例。据悉，北韩的任意拘禁问题还将在11月举行的对北韩普遍定期审议(UPR)上得到讨论。“普遍定期审议（Universal Periodic Review，UPR）”又称为国别人权审查，是由联合国人权理事会主持并由国家主导的独特程序，其最终目标是改善各国的人权状况，并设法解决在任何地方发生的侵犯人权事件。普遍定期审议在联合国人权理事会上以4年6个月为周期对193个联合国成员国的人权状况和建议事项履行情况进行检查。这是北韩第四次接受普遍定期审议。