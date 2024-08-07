北韩外务相崔善姬与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈

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韩国国际广播电台报道：俄罗斯外交部日前透露，正在俄罗斯访问的北韩外务相崔善姬会见了俄罗斯外长谢尔盖·维克托罗维奇·拉夫罗夫，讨论了双边关系发展等方案。俄罗斯外交部当地时间17日通过官网表示，拉夫罗夫和崔善姬在莫斯科就如何按照全面战略伙伴关系水平发展双边关系交换了意见。俄罗斯总统普京和北韩国务委员长金正恩今年6月在平壤签署了《全面战略伙伴关系条约》，对外展现出北韩与俄罗斯的密切关系。据悉，北韩外务相崔善姬正在俄罗斯第二大城市圣彼得堡访问，并出席18日开幕、为期三天的第四届欧亚女性论坛和第一届金砖四国女性论坛。北韩外务相崔善姬17日从平壤启程前往俄罗斯沿海州符拉迪沃斯托克，预计将经由莫斯科前往圣彼得堡。北韩外务相崔善姬今年1月访问俄罗斯期间，不仅与拉夫罗夫外长会晤，还与普京总统进行了会谈。普京亲信、俄罗斯联邦安全会议秘书谢尔盖·绍伊古本月13日访问平壤，与北韩国务委员长金正恩会面。当天是普京和金正恩在俄罗斯沃斯托克尼航天发射场（东方航天发射场）举行首脑会谈一周年的日子。在俄北关系日益密切的情况下，近期高层人士频繁接触，双方是否就金正日的访俄日程进行协调备受关注。普京在6月访问平壤期间曾邀请金正恩访问俄罗斯。西方国家正在考虑允许乌克兰对俄罗斯本土进行后方打击的方案。有意见认为，俄北双方有可能讨论了武器交易、尖端技术转让等军事领域的合作。