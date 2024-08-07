韩国总统尹锡悦访问江原道陆军第15师团

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在中秋节之际访问了向地区居民开放医疗设施的最前方部队，慰问了当地官兵。总统办公室发言人郑惠全(音译)透露，尹锡悦总统17日访问了江原道陆军第15师团，慰问全力维持军事应对态势的部队官兵。尹锡悦首先访问了今年5月登记为医疗机构后向地区居民提供医疗服务的第15师团医务大队"胜利医院"，察看了医院的儿科、眼科、急诊室等设施。第15师团长姜贤禹(音译)在向尹锡悦总统进行报告时表示，到目前为止共有526人来院就诊。尹锡悦总统表示，只有部队医院发展起来，才是真正的发达国家军队，希望第15师团医务大队努力成为部队医疗的楷模。尹锡悦总统随后前往第15师团司令部做出指示，军队必须秉持坚定守护国民安全和自由民主主义的信念，继续像现在一样致力于战斗准备和教育训练。尹锡悦总统承诺，若敌人发起挑衅，就根据“先行动、后报告”的原则予以迅速、压倒性的应对，彻底粉碎敌人的意志；作为国军统帅，我会尽最大努力予以援助，让各位为身为军人感到自豪。据悉，国防部长官金龙显，师团长姜贤宇等师团干部、士兵及家属，华川郡守崔文洵，华川郡保健医疗院长李在成等人随同访问了第15师团。总统办公室方面，国家安保室长申源湜、国家安保室第二次长仁成焕(音译)、国防秘书官崔炳玉(音译)等随行。