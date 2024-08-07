美联储重磅发布降息50个基点，韩美利率差距缩小至1.5%

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韩国国际广播电台报道：美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间18日宣布，将联邦基金利率目标区间下调50个基点，降至4.75%至5.00%之间的水平。这也是美联储四年来的首次降息。以2.00%的差距创下历史最高纪录的韩国和美国的金融利率差距也缩小到了1.50%。美联储降息是自2020年3月为应对新冠（COVID-19）疫情危机而紧急下调利率后时隔四年半再次下调利率。美国联邦公开市场委员会当天通过声明表示，最近的经济指标显示经济活动持续稳步扩大。虽然就业率增速放缓、失业率上升，但维持着较低的水平。该委员会接着表示，通货膨胀虽然朝着2%的目标进展，但仍然有所上升。雇佣和通货膨胀目标的风险大体上实现了均衡。另外，考虑到对标准利率目标范围的进一步调整，美联储将慎重评估即将发布的数据、不断变化的前景以及风险的均衡等因素。据外电报道，经济前景预期还显示，联邦公开市场委员会的19名成员预期美联储在今年底前还将进一步降息。由于通货膨胀下降速度不如预期，美联储自去年7月底以来一直将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间，这是23年来的最高水平。近几个月，随着美国通胀形势进一步缓解、就业市场出现疲软迹象，美联储不断面临政策转向的压力。