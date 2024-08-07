北韩称搭载超大型常规弹头新型弹道导弹试射成功

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韩国国际广播电台报道：北韩方面宣布，搭载超大型常规弹头的新型短程弹道导弹（SRBM）试射成功。据北韩官方媒体朝鲜中央通讯社（以下简称“朝中社”）19日报道，北韩导弹总局18日成功试射新型战术弹道导弹“火星炮-11丙-4.5”和改良型战略巡航导弹。当天试射的战术弹道导弹搭载4.5吨级超大型常规弹头，试射旨在验证导弹打击320公里中等射程目标的命中精准度和超大型弹头的爆炸威力。本次是北韩继今年7月1日之后第二次试射该款导弹，当时导弹总局称，将在7月内进行旨在确认中等射程导弹飞行特点的进一步试射。报道称，当天还试射了一款性能根据战斗应用度得到升级的战略巡航导弹。据朝中社报道，北韩国务委员会委员长金正恩观摩试射活动并表示满意。金正恩指出，此类试验及由此实现的武装设备性能的不断提高，与外部势力对国家安全环境的严重威胁有着直接关系，从威胁国家安全环境的地区军事政治局势中可知，加强自卫性军事力量应成为国家的第一要务。金正恩强调，国家在不断增强核武力的同时，在常规武器方面也要拥有世界最强的军事技术力量和压倒性的攻击力。另据韩国联合参谋本部（以下简称“韩联参”）消息，北韩发射的弹道导弹朝东北方向飞行，稍后发射的巡航导弹在西海上空沿“8”字形轨道飞行一段时间后，同样朝东北方向飞行。北韩在短程弹道导弹试射活动中通常把位于东海的无人岛设定为目标，在内陆设定目标尚属首次。韩联参表示，弹着点为咸镜北道山区，韩军认为飞行距离是500公里，不过北韩公开的数据是320余公里，存在欺瞒的可能性。分析认为，北韩18日同时发射弹道导弹和巡航导弹的目的在于欺骗韩美情报部门，同时发射多种导弹可起到扰乱拦截网的作用，对韩美情报部门的初步分析造成混乱。