韩中秋期间急诊患者和提供服务的医疗机构双双减少

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韩国国际广播电台报道：据数据显示，与此前节日相比，今年中秋节假日期间的急诊患者有所减少。韩国保健福祉部长官曹圭鸿18日在应急医疗每日简报会上表示，本次假日期间，急诊室平均每天接待患者2.7505万人，较今年农历新年期间（3.6996万人）减少超过20%。按照症状程度来看，14日至17日，急诊室日均接待重症患者1225人，略少于今年农历新年期间（1414人）。同期急诊室日均接待轻症患者1.6157万人，较今年农历新年（2.3647万人）减少30%左右。另外，中秋节假日期间提供重症急性疾病诊疗服务的医疗机构也较平时小幅减少。韩国政府表示，假日期间可进行27种重症急性疾病诊疗的医疗机构为87家至92家，与9月第一周的99家相比有所减少。可进行重症诊疗的医疗人员同样出现减少。以17日为准，在韩国全国180个提供重症诊疗服务的区域、地方应急医疗中心工作的医生总计1865人，与去年第四季度的2300余人相比，减少逾400人。韩国政府表示，这主要是受到今年2月以来住院和实习医生减少了约500余人的影响。另外，政府再次强调推进医疗改革的必要性。曹圭鸿指出，医疗改革旨在解决韩国医疗系统存在的结构性和根本性问题，将迅速推进扩充基本医疗人力、改革地方医疗体系等措施。曹圭鸿还表示，只要医疗界能拿出关于医学系招生名额和改革课题的合理性替代方案，政府随时愿意进行讨论，因此呼吁医疗界尽早参加朝野医政磋商机制。