去年韩国首次成为美国最大投资来源国

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韩国国际广播电台报道：韩国首次成为美国最大的投资来源国。据《金融时报》（FT）当地时间18日对联合国贸易和发展会议（UNCTAD）资料的分析结果显示，韩国是去年对美投资规模最大的国家。去年韩国对美投资规模为215亿美元（约折合28.53万亿韩元），较2022年下滑11%。但因2022年最大的对美投资地区台湾的投资出现骤减，韩国登上榜首。排名第二的是加拿大，其次分别是德国、英国、日本。韩国对美投资一直以来持续增长，不过2010年后停留在第十名左右。分析认为，韩国之所以成为最大对美投资国，主要是受到拜登政府2022年公布的《通胀削减法案》的影响。该法案规定，只有在电池等各方面满足一定条件的电动车才能获得税额减免优惠，因此在美国建立工厂成为了最切实的方法，因此企业纷纷扩大对美投资。去年5月，现代汽车宣布与LG能源解决方案携手斥资43亿美元在美国佐治亚州修建电动车电池工厂。据投资信息机构fDI Markets的数据，在韩企去年公布的对美投资计划中，逾三分之一涉及汽车、电子产业。同一时期公布的《芯片法案》也是韩企扩大对美投资的原因之一。为确保美国在与中国的芯片技术战中维持优势，该法案鼓励企业在美国本土生产，为在美国建立芯片工厂的企业提供520亿美元（约折合69万亿韩元）的补贴。除了韩国企业，台湾等其他国家或地区的半导体企业也先后公布在美国建厂的计划。另外，美中关系紧张加剧等全球局势的变化也促使韩国企业扩大了对美投资。越来越多的韩企着眼中长期，逐步减少在华投资、扩大在美投资。在韩国对外投资额中，美国所占比重从2019年的18%猛增至去年的50%以上，而中国的所占比重则从11%下滑至不足1%。