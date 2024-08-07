韩版爱国者导弹“天弓-Ⅱ”将出口伊拉克

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韩国国际广播电台报道：据证实，被称为韩版“爱国者”的中程地对空制导武器系统“天弓-Ⅱ”将出口伊拉克，凸显韩国在全球军工市场上的地位。继出口阿联酋（UAE）和沙特阿拉伯之后，韩国“天弓-Ⅱ”又将出口伊拉克。由此，将“天弓-Ⅱ”作为本国导弹防御系统的国家数量增至为三个。LIG Nex120日发布公告称，与伊拉克国防部签署了价值3.7135万亿韩元的“天弓-Ⅱ”出口合同。据外媒报道，此次合同的规模达28亿美元。“天弓-Ⅱ”为应对弹道导弹和飞机攻击而开发的中程、中高度地对空拦截武器系统，被称为“韩版爱国者导弹”。2012年，由国防科学研究所（ADD）主导开发，导弹和综合系统由LIG Nex1生产，雷达则由韩华系统生产，发射台和车辆由韩华航空航天公司(Hanwha Aerospace Co.)生产。“天弓-Ⅱ”是韩国型导弹防御系统（KAMD）的核心武器，主要拦截高度在40公里以下的弹道导弹和飞机的攻击。“天弓-Ⅱ”于2022年首次出口阿联酋，为军工产业的出口谱写了新篇章。当时与阿联酋的合同规模为35亿美元，创下了国产单项武器合同的最大规模。今年2月，沙特阿拉伯也决定从韩国引进“天弓-Ⅱ”，证明了韩国反导系统出口阿联酋并非偶然。当时韩国与沙特签署出口十套“天弓-Ⅱ”的合同，出口额达32亿美元，与出口阿联酋的相似。