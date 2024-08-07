尹锡悦：即使没有核武装也能有效遏制和应对北韩核威胁

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦就韩国核武装问题提及韩美核磋商小组（NCG）时表示，韩国已建立即使没有核武装也能有效遏制和应对北韩核威胁的机制。正在捷克进行正式访问的韩国总统尹锡悦20日接受了捷克经济日报(Hospodářské noviny)的采访，在被问及韩国是否认真考虑核武装时表示，对于北韩的核威胁，将把加强自身的国防力量和加强韩美延伸威慑的执行力作为最佳对策。尹锡悦表示，去年4月国事访问美国时发布了《华盛顿宣言》，韩美决定成立核磋商小组，目前两国不仅通过核战略规划，还通过核力量与常规战力整合（CNI）加强保持合作。尹锡悦还说，在韩美日合作方面，以去年8月戴维营韩美日首脑会议为契机，为构建韩美日三国合作机制、增进印太地区的安全与和平作出了努力。当被问及对俄罗斯的制裁是否会对韩国经济造成打击时，尹锡悦回答说，俄乌战争爆发后，韩国和俄罗斯的贸易规模大幅缩小，韩国企业也因此而陷入了困境。尽管如此，韩国作为国际社会负责任的一员，将继续为维护和平与国际社会保持合作。尹锡悦就今后核电政策的推进方向表示，通过废除脱核电政策、重启新核电站建设、继续运行现有核电站、培养核能人才、开发小型模块化反应堆(SMR)技术等，核电生态系统正在成功复原。尹锡悦强调，上周批准了中断八年零三个月的新韩蔚核电站三、四号机组的建设，这意味着核电站生态系统的完全恢复，也是核电站政策毫不动摇的有力证据。尹锡悦还说，为了加强主力产业的竞争力，并实现应对气候变化和能源安全等政策目标，必须积极利用核电。尹锡悦还说，韩国与捷克扩大经济合作的领域包括电池、尖端机器人、未来汽车等尖端产业领域，两国将签署政府间贸易投资促进框架协议(TIPF)，支持两国加强经济合作。