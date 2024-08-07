韩捷举行首脑会谈 共商核电站项目合作

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韩国国际广播电台报道：捷克总统彼得·帕维尔（Petr Pavel）当地时间19日与韩国总统尹锡悦举行首脑会谈时，对韩国企业将承揽杜科瓦尼核电站新机组建设项目表示乐观。韩国国家安保室第一次长金泰孝表示，帕维尔总统当天在布拉格与正在捷克进行正式访问的尹锡悦总统举行首脑会谈，并做出了上述表示。金泰孝说，帕维尔总统在扩大会谈中表示，捷克对韩国参与杜科瓦尼核电站建设项目寄予厚望，并对韩国企业获得最终订单表示乐观，今后将共同努力夯实两国关系发展的新基础。帕维尔还就韩国承揽杜科瓦尼核电站以外的新核电站项目的可能性表示，在尚未签订最终合同的情况下，现在下结论还为时过早，泰梅林新核电站项目将根据此次建设项目的成功与否予以考虑。帕维尔还说，波兰、斯洛文尼亚、斯洛伐克等均有核电开发计划。捷克与韩国拥有巨大的合作潜力，可以共同谋求进军第三国市场。据悉，尹锡悦总统承诺，如果成功承揽杜科瓦尼核电站建设项目，将与捷克展开全面性合作。帕维尔对韩国承揽核电站项目表示乐观，并认为这是产业发展的重大机会。尹锡悦在会谈结束后的联合记者会上表示，签署合同以后，在设计、施工所有程序上都将与捷克携手合作进行。不仅是新技术的开发，还将对核电站人员的培养进行合作，以实现建立“核能同盟”的目的。尹锡悦还说，共同建造核电站意味着两国的战略合作将更上一层楼，在尖端产业和科学技术领域的合作将进一步扩大。