驻韩美军防卫费分担特别协定第八轮谈判定于25至27日在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：确定2026年后韩国分担的驻韩美军驻扎费用的第12次驻韩美军防卫费分担特别协定(SMA)的第八轮谈判定于25日至27日在首尔举行。韩国外交部一位官员23日公布了上述谈判日程并表示，政府为了创造驻韩美军稳定驻扎环境和强化韩美联合防卫态势，将在合理的水平上分担防卫费的立场下进行协商。这是双方自上月27日至29日第七轮谈判后时隔约一个月后再次进行谈判。在上一轮会议结束后美方发表的声明中表示"取得了良好进展"，暗示双方在一定程度上缩小了意见分歧。第12次驻韩美军防卫费分担特别协定谈判工作能否在今年11月美国大选之前结束仍是未知数，但双方仍然坚持该谈判与美国大选日程无关的立场。但是，如果一直主张应该进一步提高同盟和友邦国家防卫费分担金额的特朗普前总统当选，将对谈判产生相当大的影响。韩美两国谈判代表团自今年四月在夏威夷首次会晤后，每月都会进行一到两次的会晤并进行谈判。现行有效的第11次驻韩美军防卫费分担特别协定于2021年签订，有效期至明年年底。当时韩美两国在协定生效第一年的2021年确定韩方承担费用为比前一年提高13.9%的1.1833万亿韩元，并决定从第二年开始每年根据国防费的增加比率上调承担金额。