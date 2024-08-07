9月前20天的对外出口减少1.1%

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韩国国际广播电台报道：9月前20天的对外出口同比减少了1个百分点。受中秋连休导致的工作日减少的影响，按照工作天数的日均出口额同比增加了18%以上。韩国关税厅23日发布《2024年9月1日至20日进出口情况》数据显示，该时期出口额（以通关为准的暂定值）为356亿美元，比去年同期下降1.1个百分比，减少了3.9亿美元。关税厅信息数据政策官金基东(音译)表示，今年中秋节假期较长，对外出口减少是受工作天数减少的影响。在此期间，作业天数为13天，比一年前的15.5天少了2.2天。但是按作业天数计算的日均出口额为27.4亿美元，比一年前的23.2亿美元增长18%。此前，从去年10月开始到上月为止连续11个月呈增加趋势的对外出口额进入本月也继续保持良好势头。在主要产品中，半导体出口和电脑周边产品分别增加了26.52%和75.6%。有鉴于此，在全体出口额中，半导体出口占比为21%,，同比增加了4.5%p。只是汽车（-8.8%）和石油产品（-5%）等的出口有所减少。从国家来看，韩国对中国（2.7%）、越南（1.2%）、中国台湾（79.8%）等国家和地区的出口有所增加。据统计,韩国对外出口的前三个国家和地区(中国、美国、欧盟)的出口比重为49%。9月1日至20日的进口额为348亿美元，同比下降4.5%，减幅为16.5亿美元。在此期间，韩国贸易收支实现了8亿美元的顺差。