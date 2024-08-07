韩联参：根据情况或对垃圾气球采取军事措施

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韩国国际广播电台报道：韩国军方就北韩向韩国投放垃圾气球提出警告说，尽管军方会保持“坠落后处理”的原则，但根据情况或采取军事措施。韩国联合参谋本部（以下简称“韩联参”）23日在向媒体发送的短信中指出，若韩军认为北韩持续投放的垃圾气球对韩国国民安全造成严重危害或越过红线，将果断地采取军事措施。韩联参指出，从今年5月28日至今，北韩总计空飘22次气球，总数超过5500余只。北韩试图通过这种在国际上丢人现眼的拙劣行为使韩国国民感到不便和不安，引发韩国内部矛盾，这是非常低级的行为。韩联参表示，随着垃圾气球投放行为的持续，有意见要求军方采取空中击落等应对措施。不过若空中击落导致意外的有害物质扩散，则有可能对国民安全造成更严重的危害。韩联参还表示，军方正密切关注北韩军的活动，从气球空飘起点就对气球进行实时追踪和监视，寻求安全对策并及时处理坠落气球。韩军认为这是将国民安全放在首位的措施，并向信任军方、从容应对的国民表示感谢。韩联参强调，北韩的垃圾气球有可能造成不便和困难，但是解决北韩垃圾气球问题的根本性对策是向敌人展现“敌人无法从中获益”。从22日晚间至23日早上，韩方识别了120余只北韩投放的气球。韩联参表示，截至目前，在京畿道和首尔地区已发现30余只坠落的气球。经确认，装载物主要是纸张、塑料袋、塑料瓶等生活垃圾，无危害安全的物质。