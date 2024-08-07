韩安保室长：韩美日首脑会谈将于年内举行 北韩完全可能进行核试验

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室表示，韩美日首脑会谈将于年内举行。国家安保室长申源湜23日做客韩联社电视节目时表示，根据去年在戴维营达成的协议，三国首脑应于今年举行会谈，目前正就是借多边会议之机举行，还是另行举行进行磋商。尽管尚未得出结论，但年内举行的可能性很大，暂时可以肯定地说会在年内举行。申源湜强调，三国均对加强韩美日安全合作和全方位合作持有共同看法，任何政治变化或领导人更替都不会改变这一趋势。另外，最近前秘书室长任钟皙提出接受“两国论”。对此，申源湜表示，其突如其来地赞同北韩的主张是非常令人遗憾、危险的，是不应该提出的违反宪法的主张。北韩否认民族和统一，但大韩民国将继续在韩国的身份认同和宪法的基础之上，推进基于自由民主秩序的和平统一。申源湜指出，尹锡悦政府追求建立在真诚原则之上的南北关系，韩国坚持南北对话大门始终敞开、任何主题都能讨论的基本立场。对于北韩会否进行第七次核试验，申源湜表示，其认为完全有可能，时机有可能是美国大选期间等。申源湜指出，只要金正恩做出决定，北韩随时有可能进行第七次核试验。北韩将根据其战略利益决定具体时间，并认为这将包括美国大选前后。另外，北韩近期频繁投放垃圾气球，对此，申源湜表示，政府认为直接予以军事性应对有可能引发其他问题，因此等待气球自然坠落、确认安全后迅速处理的方法最为有效，将继续维持这一方法。