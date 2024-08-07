四方安全对话领导人：谴责北韩开发核武 重申韩半岛全面无核化承诺

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韩国国际广播电台报道：“四方安全对话”（QUAD：美日印澳安全磋商机制）四国首脑对北韩继续研发核武、频繁射弹挑衅提出谴责，并重申实现韩半岛全面无核化的承诺。美国总统拜登（Joseph Robinette Biden Jr.）、澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）、印度总理纳伦德拉·达摩达尔达斯·莫迪（Narendra Damodardas Modi）、日本首相岸田文雄当地时间21日在美国特拉华州威尔明顿（Wilmington, Delaware）举行峰会后公布了《威尔明顿宣言》。四国首脑强调敦促北韩遵守联合国安理会决议规定的所有义务，克制进一步挑衅、参与实质性对话。四国首脑对加强对北军事合作的俄罗斯提出谴责说，对加强与北韩的军事合作、直接性削弱国际不扩散体系的国家表示深切担忧。北韩则指责称，美国组建四方安全对话、奥库斯（AUKUS，美国、英国、澳大利亚安全同盟），在印太地区有意地拉帮结派、煽动分裂。《劳动新闻》23日在题为《美国的印太战略：追求分裂、破坏和平》的报道中称，美国和傀儡韩国、日本及澳大利亚等国家定期进行双边、多边军事行动，意欲建立一个庞大的军事同盟。报道还称，美国嘴上说“建设自由开放的印太地区”，但实则别有用心，动员其追随势力围堵并遏制俄罗斯、中国等，逐渐暴露出其维护霸权的真实想法。