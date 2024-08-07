2072年韩国人口排名将跌至全球第59位 近一半为老年人

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韩国国际广播电台报道：预测显示，未来随着韩国人口规模减少，在全球的排名将下滑30个名次。另外，到2072年，韩国47.7%的人口将是65岁及以上的老年人。韩国统计厅23日公布了包含上述内容的《反映未来人口估算的世界和韩国人口现状及展望（2022年基准）》。根据预测，韩国人口将从今年的5200万减少至2072年的3600万；世界人口将从81.6亿增长至102.2亿。从人口排名来看，2024年全球人口最多的国家是印度（14.5亿），韩国排在第29位；到2072年，韩国的排名将跌至第59位。2024年韩国的人口增长率为0.07%，2050年将跌至-0.82%，2072年进一步跌至-1.31%。世界人口增长率将从目前的0.86%下滑至2050年的0.43%，2072年进一步跌至0.13%。伴随着急剧的老龄化进程，韩国老年人口占比将在全球排名前列。今年韩国65岁及以上老年人口占比为19.2%，到2072年将升至47.7%，仅次于香港（58.5%）、波多黎各（50.8%），在全球排名第三。世界人口中老年人口占比将从今年的10.2%升至2072年的20.3%。韩国劳动力人口占比在2012年达到73.4%的峰值，此后逐年下滑，2024年为70.2%、2050年为51.9%、2072年为45.8%。反映每100名劳动力人口所抚养人口的总抚养比也将快速上升。韩国的总抚养比将从今年的42.5名上升至2072年的118.5名，在全球排名第三。尤其是老年人口抚养比将从今年的27.4名上升至2072年的104.2名。这意味着每一名劳动力人口将抚养一名以上的老年人。另外，今年世界人口的年龄中位数为30.6岁，2072年将升至39.2岁。韩国则将从今年的46.1岁上升至63.4岁。