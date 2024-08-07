韩国向驻韩外交使节和国际机构说明“8·15统一纲领”

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韩国国际广播电台报道：韩国政府向驻韩外交使节团与国际机构说明了尹锡悦总统今年在光复节上发表的统一纲领。韩国统一部在首尔市锺路区南北关系管理团大楼以各国驻韩大使和国际机构韩国代表为对象举行了“8·15统一纲领”说明会。统一部表示，包括危地马拉、斯洛伐克、爱沙尼亚、英国、克罗地亚、哥伦比亚、泰国、菲律宾等28个国家在内的大使与欧盟（EU）外交官、联合国世界粮食计划署等国际组织的有关人士等38人出席了上述说明会。韩国统一部次官金秀卿(音译)在致辞中对“8·15统一纲领”表示，这是维持民族共同体统一方案的基础、响应时代要求和变化的现实需求，从中予以了完善。金秀卿次官表示，“8·15统一纲领”不仅包含了对北韩政权发出的信息，还包含了对北韩居民的具体信息。该纲领不仅是等待北韩的回应，还包括了韩国目前能够推行的方案。在巩固同盟及友邦国家的自由连带的同时，还与区域内相关国家就统一达成共识。韩国外交部向在北韩也设有大使馆的驻韩公馆组织“和平俱乐部”所属的外交官员说明了“8·15统一纲领”。据外交部透露，外交部外交战略情报本部韩半岛政策局局长李埈一强调，韩国为实现“自由、和平、繁荣的统一韩半岛”而积极努力，并要求各国积极支持韩国政府在和平统一方面所作出的努力。