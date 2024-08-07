尹锡悦总统：韩国与捷克将建立“核电联盟”

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在谈到上周访问捷克事宜时表示，今后将在核电站建设、运营、研究开发和人力资源培养等核电生态系的全盘领域加强与捷克的“核电联盟”。韩国总统尹锡悦24日上午在龙山总统办公室主持召开第41次国务会议表示，与捷克总统彼得·帕维尔（Petr Pavel）、总理彼得·菲亚拉（Petr Fiala）举行会谈，双方讨论了捷克将韩国选为该国杜科瓦尼核电站新机组建设项目优先协商对象的后续措施和加强韩国和捷克的合作方案。尹锡悦表示，以此次访问为契机，两国政府决定构建长期、全面的核电站合作体系。两国决定将合作领域全面扩大到尖端产业和科技研发以及高铁基础设施。尹锡悦当天还反驳了部分政界人士所提出的杜科瓦尼核电站新机组建设的“倾销”、"赤字订单"的主张。尹锡悦指责道，政府只是支援企业订单和参与事业，哪家企业会做亏损的生意? 政界的主张令人遗憾。尹锡悦接着强调说，即使无法帮助向努力拼搏的企业及其合作企业提供援助的政府，也不能这样妨碍和阻止。有必要认真反省为了国民和国家未来的正确道路究竟是什么？与此同时，尹锡悦总统还批判了文在寅政府时期前青瓦台秘书室长任钟皙提出的"接受两个国家论"的主张。尹锡悦表示，很多人一生致力于统一运动，把统一当作人生目标。当北韩主张“两个国家论”后，他们突然改变了自己的原先主张，真是令人费解。