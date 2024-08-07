韩政府与执政党促进青年支援法案的拟定工作

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韩国国际广播电台报道：韩国政府与执政党决定，扩大青年真正需要的就业支援领域的预算以及中小企业对青年的雇佣工作。另外，还将构筑危机青年专项支援系统，拟定支援弱势青年的相关法律。政府与执政党24日在国会召开的“青年就业支援对策相关的党政协议会”上发表了包括上述内容在内的青年就业支援对策方案。首先，在明年促进健全财政的基调下，扩大青年实际需要的就业支援领域的预算，为向青年提供就业岗位而积极给予援助。明年青年就业支援预算从今年的1.9689万亿韩元增至2.2922万亿韩元，增幅约为16%，并决定在明年预算审议过程中努力扩大必要的预算。从各部门来看，有鉴于没有经济活动而待业的青年规模呈增加趋势，雇佣劳动部决定系统地发掘弱势青年并扩大对在职青年的支持。为了让学生们在适合自己的工作岗位上就业，计划将针对性的就业支援服务对象增加到18万名在校生和6万名毕业生，并扩大青年在企业积累所需岗位工作经验的机会。中小风险企业部为了促进中小企业的青年招聘，决定分别公开青年们心怡的“优秀中小企业(3万个)”、以及各部门选定的强小企业招聘信息。另外，今年10月还将推出中小企业在职者优待储蓄抵扣优惠，为在中小企业工作提供筹集大笔存款的机会。与此同时，还将对学生、青年同时进行现场技术培训和就业支持，并增加对创业信息的获取、促进青年创业。为使危机青年在竞争中不落伍、拥有公平的起步机会，保健福祉部计划，建立危机青年专项支援系统，并迅速推动暂定名为“弱势青年支援相关法律”的制定。国民力量党政策委员会议长金相勋在新闻发布会上表示，在明年的预算审议过程中，将努力扩大构建弱势青年支援体系所需的预算。