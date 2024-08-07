韩国政府就美国禁止销售中国产联网汽车问题召开民官会议

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韩国国际广播电台报道：在美国政府发表禁止销售在无人驾驶、通信功能上使用中国和俄罗斯产软件和硬件的联网汽车的规定后，韩国政府讨论了应对方案。产业通商资源部就24日在美国发表的联网汽车暂行规则表示，汽车业界和相关协会有关人士等参加了民官应对会议，检验业界影响并讨论了应对方案。此前，美国商务部当地时间23日发布暂行规则，禁止在美国国内销售或进口适用国家安全风险的特定硬件和软件的联网汽车。具体限制对象是车辆连接系统(VCS)的硬件和软件、无人驾驶系统软件。软件从2027年型号开始适用，硬件从2029年1月或2030年型号开始适用。汽车业界评价认为，此次暂定规则的限制范围比当初范围有所减少，反映了限制适用的宽限期，不确定性得到了显著缓解。同时还表示，今后将通过进一步分析，尽快制定应对战略。韩国政府也表示，美国方面在今年年初事先通知制定规则后，政府收集了业界意见。今年4月提出了以国家安全威胁较大的零部件为主要缩小限制范围、并赋予宽限期限的意见。政府还表示，这些规则将在30天内通过追加征求意见后确定，并将向美方阐明韩方立场，以最大限度地减少对韩国业界的影响。据外媒报道，出于对“国家安全”的考虑，美国商务部9月23日提议，禁止美国道路上行驶的网联汽车和自动驾驶汽车使用中国的软件和硬件。外媒称，这一举动是美国对中国汽车及软件和零部件采取持续限制措施的“重大升级”。