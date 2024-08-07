全韩教学医院的诊疗费用比去年有所增加

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韩国国际广播电台报道：实习与住院医生集体辞职的韩国全国教学医院的诊疗费用比去年有所增加。国民健康保险公团24日向国会保健福祉委员会所属的国民力量党议员金美爱办公室提交的数据显示，8月211家实习与住院医生所属的教学医院从国民健康保险公团获得的健康保险疗养补助费用达2.3396万亿韩元，比去年同期增加了3.1%。这些医院7月份的健康保险疗养补助费用也比去年增加了13.6%，达到了2.5114万亿韩元。健康保险疗养补助费用在实习与住院医生集体辞职后的今年2月和3月与去年相比连续两个月减少，但自4月起又呈现了增长趋势。疗养补助费用是指以医院提供的医疗服务为代价支付的费用。如诊疗费、检查费、手术费等。在全体医疗人力中，实习与住院医生占比接近40%。包括受较大影响的“五大医院”，位于首尔的47家教学医院的疗养补助费用也在7月(7.5%)和8月(5.8%)连续呈现增加趋势。据分析，这是因为政府为解决教学医院经营困难，预付了健康保险补助费用。另外，得益于守护现场的医生，国民的医院就诊率也随之增加。金美爱议员表示，即使考虑到实际诊疗日和健康保险支付日期存在差异，但支付金额正在增加。这意味着在“医疗大乱”中，普通国民仍然坚持到医院就诊。同时她还表示，对于在困难的条件下默默守护国民生命和健康的医疗人员，政府应更全面地提供政策支持。