亚洲开发银行：今年韩国经济增长率预测值维持在2.5%

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韩国国际广播电台报道：亚洲开发银行(ADB)将今年韩国经济增长率预测值维持在与7月相同的2.5%水平。韩国企划财政部25日透露，亚洲开发银行在当天发表的《2024年9月亚洲经济展望》资料预测， 根据以半导体和汽车为中心的出口增长趋势，韩国今年的经济增长率将维持在7月份预测值的2.5%水平。亚洲开发银行(ADB)的预测值与国际货币基金组织(IMF)和韩国开发研究院(KDI)的韩国经济增长率预测值相同，但略高于韩国央行韩国银行的2.4%水平。亚洲开发银行在今年7月进行经济展望时，将韩国的经济增长率预测值上调了0.3个百分点。该银行预测明年韩国经济增长率为2.3%，维持7月份的预测。今年和明年的韩国物价上涨率分别为2.5%和2.0%，均维持了今年7月的预测水平。亚洲开发银行预测，今年经济增长率因电子产品等出口增加，亚太地区经济今年将增长5.0%。明年的增长率为4.9%，今明两年的增长率都与7月份的预测值相同。亚洲开发银行指出，美国大选结果带来的贸易保护主义加强、中东地区地缘政治紧张局势加剧、中国房地产市场停滞、气候环境恶化等都是影响经济增长的因素。据预测，今年亚太地区物价上涨率受通货紧缩政策以及国际食品价格下降等影响而趋于稳定，比7月份预测值下降0.1个百分点，为2.8%。明年物价上涨率为2.9%，比7月份的预测值下降0.1个百分点。