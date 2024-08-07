北韩投放“垃圾气球”致仁川及金浦机场今年累计停运413分钟

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韩国国际广播电台报道：据悉，今年以来，由于北韩投放垃圾气球导致仁川、金浦机场跑道共停运20次。25日，据国会行政安全委员会所属共同民主党议员杨富男办公室从首尔地方航空厅收到的资料显示，截至本月23日，北韩空飘的垃圾气球导致仁川机场和金浦机场跑道共关闭20次， 累计停运413分钟。为安全起见，航空当局在垃圾气球接近机场一定距离时，将中断跑道运行。航空厅今年6月1日晚10时48分因北韩投放的垃圾气球首次停运仁川机场跑道，时长54分钟。次日上午，因北韩持续投放垃圾气球，分两次关闭跑道37分钟。北韩第五次投放垃圾气球的6月24日下午10时许，仁川机场跑道再次停运8分钟。今年6月26日凌晨1时46分起，仁川机场跑道共关闭8次，时长166分钟，这是今年以来因垃圾气球造成最长时间的跑道停运。金浦机场于今年7月24日首次出现跑道停运。从当天下午5时22分起，分三次限制金浦机场所有跑道上的飞机起降，共持续58分钟。最近一次机场跑道停运是在本月23日，当天仁川机场跑道从上午5时25分起分五次限制飞机起降，总计90分钟。杨富男议员表示，不断出现机场跑道停运的状况，若北韩持续投放垃圾气球，将导致机场瘫痪，并对社会、经济造成巨大损失。因此，政府有必要对航空安全问题做出应对。