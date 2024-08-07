韩消费者心理指数连续两个月下滑

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韩国国际广播电台报道：反映消费者对整体经济认识的消费者心理指数（CCSI）连续两个月下滑。韩国银行25日发布的《2024年9月消费者动向调查结果》显示，9月份消费者心理指数为100.0，环比下降了0.8个百分点。这是今年5月消费者心理指数为98.4以来的最低水平。消费者心理指数大于100意味着对整体经济持乐观态度；若小于100则相反。消费者心理指数6月（100.9）上升了2.5个百分点，7月（103.6）上升了2.7个百分点，连续两个月上升。但8月下降2.8个百分点后，连续两个月持续下滑。据韩国银行分析，虽然物价上涨势头放缓，但由于担心内需恢复迟缓，消费者心理指数有所下滑。从构成消费者心理指数的项目来看，利率水平预计的心理指数为93，与上月持平。韩国银行表示，尽管市场利率因美国下调基准利率的期待而下降，但因担心政府加强对家庭贷款的管制，该项目的指数与上月持平。另外，预计物价将会趋于下滑。9月份物价水平预计指数为144，环比下降1个百分点。韩国银行分析说，虽然担心公共费用上涨，但受农产品和石油类价格上涨势头放缓等影响，该项目指数有所下滑。反映对未来一年消费者物价上涨率预测的预期通货膨胀率下降0.1个百分点，为2.9%。