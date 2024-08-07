韩国调查审议委建议起诉崔在英牧师

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韩国国际广播电台报道：韩国调查审议委员会最终作出判断，决定将向金建希女士提供高价包的崔在英牧师移送法办。由律师和法学教授等外部人士组成的调查审议委员会24日下午对崔在英作出了起诉的建议。此次委员会的建议不同于首尔中央地方检察厅调查组作出的无嫌疑判断，也与本月6日金建希女士调查委员会的“不起诉建议”有所不同。最大的争论焦点是崔在英的请托是否与尹锡悦总统的职务有关。崔在英方面主张进行了有关总统职务的请托，而检方表示，高价包只是接见手段而已，与职务无关，不应予以起诉。在适用于崔在英的四项嫌疑中，八名委员对违反《禁止不正当请托法》的嫌疑提出了起诉意见，七名委员提出了不起诉意见。委员们对其他破坏名誉、侵入住宅、妨碍执行公务的嫌疑作出了不起诉处理的建议。调查审议委员会对于金建希女士涉嫌违反《禁止不正当请托法》作出了起诉建议，而检方则认为金建希女士没有嫌疑，今后检方将如何进行处理，颇为引人关注。《禁止不正当请托法》并没有对公职人员配偶进行处罚的规定，因此难以起诉接受请托的金建希女士，但审议委员会建议起诉进行请托的崔在英，如果起诉崔在英，就必须对金建希女士进行审理，检方由此而陷入了困境。不过检方没有义务一定要听从调查委员会的建议。首尔中央地方检察厅表示，将参考委员会的决定，根据证据和法律原则处理此案。