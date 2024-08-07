北韩在开城工业园区连接道路上设置避障

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韩国国际广播电台报道：有报道说，北韩在通往韩国的开城工业园区的京义线道路北侧区间设置了屏障，但韩国军方表示，这不是屏障，而是北韩埋设地雷后进行覆土工程的迹象。韩国军方一位有关人士25日表示，据军方所知，北韩过去在开城工业园区地下埋设地雷等作业后进行了覆土，但是没有隔离墙或隔离墙形态的建筑物。北韩在今年年初进行了地雷埋设。此前，美国之音广播电台(VOA)25日报道说，据民间卫星服务企业“星球实验室（Planet Labs）”上月拍摄的照片显示，北韩领域的京义线区间有三至四堵墙，其间隔为15米。该区间在南北军事分界线(MDL)以北320到350米处，连接京畿道坡州市和开城工业园区的道路上。该电台透露，据推测，今年2月前后建立了防御墙，但韩国军方分析认为，该建筑物不是防御墙。但是北韩在南北军事分界线一带的多处设置了被推测为反坦克构造物的隔离墙。另外，在北韩国务委员长金正恩去年年底将南北韩关系定性为“敌对的两国关系”后，北韩正在抹去与韩国的关系。今年1月在京义线、东海线道路埋设地雷，4月拆除了路灯，6月和7月分别拆除了东海线和京义线铁路。同时，在开城工业园区内韩国企业的所在地新建了建筑物，人行横道被重新粉刷等，北韩自行运营工业园区的迹象也在最近的卫星照片中得到了确认。韩国政府为应对北韩第四次核试验和接连发射远程弹道导弹，于2016年2月中断了开城工业园区的运转。韩国军方一位有关人士表示，韩军正在持续追踪和监视北韩的相关动向。