经合组织预计今年世界经济增长3.2% 韩国增长2.5%

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韩国国际广播电台报道：经合组织在一份报告中预计，今年世界经济增长率为3.2%。这一数字较5月公布的3.1%提高了0.1个百分点。经合组织指出，全球生产持续增长，通胀维持温和水平。另外，尽管不少国家的家庭购买力仍未能恢复到新冠疫情前的水平，但是实际工资的上涨为家庭收入和支出提供了支撑。经合组织预计，温和的通胀、实际收入的增长等因素为需求提供了支撑，明年全球国内生产总值（GDP）增幅将保持在3.2%的稳定水平上。另外，截至明年年底，大部分二十国集团（G20）的通胀水平将回落至目标值。经合组织预计，G20国家的消费者物价涨幅将在食品和能源价格下跌的推动下，从今年的5.4%下滑至明年的3.3%。经合组织认为，近期油价下跌、全球粮价保持温和水平，短期内有可能对消费者物价形成进一步的下行压力。从各地区情况来看，受通胀回落带来的实际工资上涨效果的推动，美国民间消费得到支撑，预计今年GDP增速将达到2.6%，与今年5月的预期持平。经合组织预测，明年美国GDP增速将跌至1.6%，不过货币宽松政策将为增长提供支持。欧洲在政策利率下调、实际收入进一步恢复的推动下，今明两年的GDP将分别增长0.7%和1.3%。中国方面，尽管政府出台经济刺激政策，但受到房地产市场长期疲软、消费者信心趋弱阻碍消费增长的拖累，预计今年经济增速为4.9%、明年为4.5%，均不及5%的目标值。经合组织还预测，在全球半导体需求持续走强的推动下，韩国出口将进一步增长，今明两年的GDP增速分别为2.5%和2.2%。今年的预期值较5月下调了0.1个百分点。